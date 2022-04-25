HABERTURK.COM

Süper Lig'de Jackson Muleka fırtınası... Kasımpaşa'nın deplasmanda 3-0 kazandığı Beşiktaş maçının 28 ve 82. dakikalarında fileleri havalandıran 22 yaşındaki santrfor lige damga vurmaya devam ediyor.

Devre arasında Standard Liege'den kiralık olarak transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Toplam 704 dakika forma giyen Jackson Muleka, her 50 dakikada 1 gole doğrudan katkı sağladı.

Jackson Muleka ne yaptı?

- Kasımpaşa - Alanyaspor: 2:2 | 31 dakika oynadı (1 gol, 1 asist)

- Konyaspor - Kasımpaşa: 4-4 | 26 dakikada oynadı

- Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-2 | 31 dakika oynadı (1 gol)

- Göztepe - Kasımpaşa: 2-3 | 80 dakika oynadı (2 gol, 1 asist)

- Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 3-1 | 90 dakika oynadı

- Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 0-2 | 88 dakika oynadı (1 gol)

- Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-1 | 90 dakika oynadı (1 gol)

- Karagümrük - Kasımpaşa: 3-2 | 90 dakika oynadı (1 gol)

- Kasımpaşa - Adana Demirspor: 4-0 | 90 dakika oynadı (2 gol, 1 asist)

- Beşiktaş - Kasımpaşa: 0-3 | 88 dakika oynadı (2 gol)

Söz konusu 11 golün 3'ünü kafa vuruşuyla atan Jackson Muleka, 8'ini ise ayakla kaydetti.

37 GOLÜN 14'ÜNDE İMZASI VAR

Muleka, Süper Lig'de Kasımpaşa'nın ikinci yarıda attığı 37 golün 14'üne doğrudan katkı sağladı. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de ikinci yarının en çok gol atan takımını konumunda bulunuyor.

KARİYERİNE TP MAZEMBE'DE BAŞLADI

Jackson Muleka, 4 Ekim 1999'da ülkesinin üçüncü büyük kenti Lubumbashi'de dünyaya geldi.

Katumbi Futbol Akademisi'nden yetişen 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2017'de doğduğu kentin takımı TP Mazembe'de adım attı. TP Mazembe'de çıktığı 85 maçta attığı 57 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Muleka, 2020'de Standard Liege'e transfer oldu.

STANDARD LIEGE'DE 15 GOL

Jackson Muleka, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı Standard Liege'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı. 2020-2021 sezonu başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Muleka, ligin son bölümüne doğru toparlandı ve takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Demokratik Kongolu oyuncu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 12 gole imza attı.

Bu sezon ise Standard Liege formasıyla tüm organizasyonlarda 21 müsabakaya çıkan ve 3 kez fileleri havalandırabilen Jackson Muleka, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı.