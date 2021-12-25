Mustafa Denizli’den ‘istifa’ açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Altay, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Denizli, 12 maçlık kazanamama serisinin teknik adamlık kariyerinde en uzun kazanamama serisi olduğunu hatırlatarak, “Benim üzerimdeki etkisi herkesten fazla oluyor. Ben burada yetiştim. Kendi ve takımın ne olduğunu biliyorum. Zor dönem yaşadık. Bunu mutlaka aşacağız. Benim hayatım iddialarla geçti. Dolayısıyla kötü serinin sona erdiğini düşünüyorum. Bu takıma olan güvenim hiç eksilmedi, eksilmesi mümkün değil. Devre arasında imkanlarımız nedir bakacağız. İmkanlarımız el verirse alamadığımız 2 transferi yapacağız. Zor bir ilk yarıyı geride bıraktık. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. Geçen hafta ve bu hafta ile ciddi oyun farkı vardı. Neticede bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu takımın iyi yerlerde olacağından kimsenin şüphesi yok. Yaşadığım üzüntü herkesten fazla. 18 yılımın geçtiği camiada çok üzülüyorum” şeklinde konuştu.

“İstifa konusu gündeme gelmedi”

"Kötü gidişat ile birlikte ‘İstifa konusu gündeme geldi mi?’ şeklinde yöneltilen soruya ise Denizli, şu yanıtı verdi:

“Öyle bir şey gündeme gelemez. Niye gelsin. Takımın başında ben varım. Takımın ve camianın ne olduğunu biliyorum. İlk defa böyle bir seriyle karşılaşıyoruz. Kazanacağımız maçlar da vardı. Kazanamadık. Bazı dönemler vardır. Şeytanın bacağını kıramadık. Bugün yediğimiz golle oyundan düştük.”

“Transferde alternatif isimler var”

Devre arasında daha önce yapamadıkları 2 transferi gerçekleştireceklerinin altını çizen deneyimli teknik direktör, “Alternatifli isimler var. Bugün yaşadığımız sıkıntı, sürekli olan Türk futbolcuların takımda olmaması. Bu bizi ciddi etkiliyor. Birçok pozisyonu değiştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu onlar için de bizim için de zor. İlk yarı zor fikstürdü” ifadelerine yer verdi.