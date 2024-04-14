Son dakika haberi NATO, İran'ı kınadı

NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı açıklamada, "İttifak'ın İran'ın dün gece gerginliği artırmasını kınadığını ve itidal çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

NATO'nun gelişmeleri yakından izlediğini belirten Dakhlallah, "Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, İran'ın İsrail'e saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı.

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını tartışmak üzere video konferans görüşmesi yaptı.

Video konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, "G7 liderleri olarak, İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze ateşledi. İsrail, ortaklarının yardımıyla bu saldırıyı püskürttü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’e ve halkına tam dayanışma ve desteğin ifade edildiği açıklamada, "İsrail’in güvenliğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran, eylemleriyle bölgenin istikrarsızlaştırılmasına doğru bir adım daha attı ve bu, kontrol edilemeyen bir bölgesel gerilime yol açma riski taşıyor. Bundan kaçınılmalıdır. Durumu istikrara kavuşturmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ruhla, İran ve vekillerinin saldırılarını durdurmasını talep ediyoruz ve istikrarı bozacak ilave girişimlere yanıt olarak şimdi daha fazla önlem almaya hazırız."