Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika haberi NATO, İran'ı kınadı

        Son dakika haberi NATO, İran'ı kınadı

        NATO, "İran'ın İsrail'e saldırılarıyla Orta Doğu'daki gerilimi artırmasını" kınayarak, itidal çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:51 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO, İran'ı kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı açıklamada, "İttifak'ın İran'ın dün gece gerginliği artırmasını kınadığını ve itidal çağrısında bulunduğunu" bildirdi.

        NATO'nun gelişmeleri yakından izlediğini belirten Dakhlallah, "Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        G7 LİDERLERİ DE KINADI

        ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, İran'ın İsrail'e saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı.

        G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını tartışmak üzere video konferans görüşmesi yaptı.

        Video konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, "G7 liderleri olarak, İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze ateşledi. İsrail, ortaklarının yardımıyla bu saldırıyı püskürttü." ifadeleri kullanıldı.

        İsrail’e ve halkına tam dayanışma ve desteğin ifade edildiği açıklamada, "İsrail’in güvenliğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "İran, eylemleriyle bölgenin istikrarsızlaştırılmasına doğru bir adım daha attı ve bu, kontrol edilemeyen bir bölgesel gerilime yol açma riski taşıyor. Bundan kaçınılmalıdır. Durumu istikrara kavuşturmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ruhla, İran ve vekillerinin saldırılarını durdurmasını talep ediyoruz ve istikrarı bozacak ilave girişimlere yanıt olarak şimdi daha fazla önlem almaya hazırız."

        G7 açıklamasında ayrıca Gazze’deki duruma da değinilerek, "Acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ve Hamas’ın rehineleri serbest bırakması doğrultusunda çalışmaya devam ederek ve de ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırarak Gazze’deki krizi sona erdirmek için işbirliğimizi güçlendireceğiz." ifadesine yer verildi.

        İtalyan basınındaki haberlerde, liderlerin video konferans görüşmesinin bir saatten az sürdüğü belirtildi.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

        İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

        İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        3. gol!
        3. gol!
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı