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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:14
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        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.

        Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı.

        Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

        Londra 2012'de de kürsünün ikinci basamağına çıkan Nazan, kariyerinin ikinci paralimpik oyunları madalyasını boynuna astı.

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