Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Netflix 'Famagusta'yı Türkiye'de yayınlamayacak

        Netflix 'Famagusta'yı Türkiye'de yayınlamayacak

        RTÜK Başkanı Şahin 'Famagusta' adlı diziyle ilgili olarak "Yayıncvı kuruluş ile gerekli görüşmeler yapıldı, dizi Türkiye'de yayınlanmayacak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netflix 'Famagusta'yı Türkiye'de yayınlamayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada 'Famagusta' adlı dizinin Netflix Türkiye'de yayınlanmayacağını duyurdu.

        Şahin; söz konusu yapımın, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna gireceğini ve Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacağını belirtti.

        Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        “Famagusta” isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan “Kıbrıs Çıkarması” aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan “Kıbrıs Barış Harekâtı”, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        REKLAM

        BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        Netflix'te yayınlacak olan 'Famagusta' adlı dizi duyurudan kısa süre sonra tepki toplamıştı. Famagusta'nın yönetmeni Andreas Georgiou'nun, dizinin 20 Eylül'de Netflix'te yayımlanacağı haberini 26 Ağustos'ta duyurmuş olması da ayrıca tepki toplamıştı.

        Sosyal medya kullanıcıları, Georgiou'nun bu tarihi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Yunan ordusunun Ege Denizi'ne kadar kaçmasıyla son bulacak olan Büyük Taarruz'un başladığı güne denk gelmesi nedeniyle seçtiği yorumlarında bulunmuştu.

        Dışişleri Bakanlığı da, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunmuştu. "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, dizinin 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil ettiği belirtilmtişti.

        Yapımı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına denk gelen ve Yunanistan'daki bir televizyon kanalında şu ana kadar 16 bölümü yayımlanan Famagusta, Türkiye tarafından adadaki Türklere yardım için gerçekleştirilen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Gazi Mağusa kentinde yaşanan olayları, Rum tarafının gerçeklerle örtüşmeyen iddiaları üzerinden kurgulanan bir anlatımla ele alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler