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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR: Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 37°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 30°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 32°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 36°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 36°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa),Doğu Karadeniz’de; batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, zamanla batısı 2,0 ila 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),gece saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),gece saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa),Güney Ege’de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.