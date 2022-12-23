Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik
ABONE OL

Son dakika haberi Oktay EYT için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.

Son dakika haberi Oktay EYT için tarih verdi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tarih verdi. Oktay, ''Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız'' dedi.

EYT düzenlemesinin TBMM'de gündemin ön sıralarına alınması bekleniyor. Geçen hafta AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edilmişti. Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecekti.

ERDOĞAN: 2023'E MASAMIZDAN EYT'Yİ KALDIRARAK GİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EYT'de düşük primle borçlanma için son 1 hafta
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de düşük primle borçlanma formülü
İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi
SOSYAL GÜVENLİK İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? - Asgari Ücret Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
TİSK Başkanından açıklama: Asgari ücret bir taban ücrettir
SOSYAL GÜVENLİK 'Asgari ücret bir taban ücrettir'
Son dakika: Yeni asgari ücret açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Ocak asgari ücret zam oranını açıkladı! Brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?
SOSYAL GÜVENLİK Yeni asgari ücret belli oldu
Asgari ücret bugün belli oluyor
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrete “destek” olacak mı?
Asgari ücret zammında son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?
SOSYAL GÜVENLİK ''Asgari ücreti yarın açıklayacağız''
TBMM tatil kararı aldı EYT yasası 2023 yılına kaldı! EYT son dakika gelişmeleri bugün: EYT'de son durum nedir, ne zaman çıkacak?
SOSYAL GÜVENLİK EYT 2023'e kaldı
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Asgari ücret zammı belli oluyor! 2023 yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
SOSYAL GÜVENLİK Gözler asgari ücret masasında
İşçi memurun vergisi inecek mi? - Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK İşçi memurun vergisi inecek mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.