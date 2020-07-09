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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız.

Hiç kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez. ‘Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?’ sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk: "Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülkenin geleceği için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız; Ağustos’un sonunda, Eylül’ün başında nasıl bir durum ortadaysa biz ona göre karar veririz. Her türlü imkanımız var. Biz LGS’de bir sınav verdik. Milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başarılı olduk. Riski gördüğümüz anda da tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar.

Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda bulunmasını sağlamak. Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz. Eğer 'Çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse biz ona göre seyreltiriz. Bu işin teknik kısmı bize ve uzmanlara ait. Lütfen emin olun; gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz" diye konuştu.

"31 AĞUSTOS'TA AÇILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bakan Selçuk, "Okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken Kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındı. 31 Ağustos ile başlayan bir takvimi ortaya koyduysak bazı mali sebepler, bürokratik sebepler nedeniyle mevzuat gereği takvimi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Şartlar elverişli olursa açacağız diyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız çalışmalar var. Yayınladığımız bir rehber var. Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

"UYGUN ŞARTLAR OLMAZSA UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDERİZ"

Okullar açılsın denilirse açarız. Uygun şartlar olmazsa uzaktan eğitime devam ederiz. Zaten hazır bu sistem. Okuldan almadıkları dersi uzaktan eğitimden alsınlar derlerse, karma eğitime de hazırız" dedi.

Selçuk, "Derslerin çizelgesi yarı yarıya insin denirse ona göre seyreltiriz. Teknik kısım bize ait, uzmanlara ait. Biz sadece bir çocuk için değil. Ülkenin çocukları için kaygılanıyoruz. Bu kaygıyı her gün yaşarken, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi nasıl koruruz diye düşünüyoruz. Bütün velilerimiz rahat olsun, bu konuyu sürekli olarak ele alıyoruz. Neye ihtiyaç varsa mali, fiziki, sosyal, psikolojik koşullarla biz buna hazırız" dedi.

"İSTEYEN ÖZEL OKUL 15 AĞUSTOS'TA FAALİYETE BAŞLAYABİLİR"

Bakan Selçuk, "İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyete başlayabilir" diye konuştu.

Velilere taahhüt imzalatılmasıyla ilgili Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığı ile gerekli fikir alışverişi yapıyoruz. Önümüzdeki hafta sürekli netleştiren açıklamalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Pedagojik formasyonla alakalı da açıklamada bulunan Bakan Ziya Selçuk, "Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi yüzbinlerce gencin, ihtiyaç olmayan alanlarda formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek formasyona sahip olmalarıyla ilgiliydi. Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz ücretsiz vereceğiz. 20 bin kişi alırsak 20 bin kişiye, 40 bin kişi alırsak 40 bin kişiye vereceğiz. 2020'nin sonunda, gelecek yılın başında hayata geçmek üzere, elinde belgesi olan kişilerin hak kaybetmemesiyle bu projeyi de hayata geçirmiş olacağız" dedi.