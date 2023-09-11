Son dakika haberi Öncüpınar'da 25 milyonluk operasyon! Öncüpınar Sınır Kapısı'nda; ilaç, kimyasal madde, drone ve cep telefonundan oluşan 25 milyon liralık eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon TL değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi" dedi.

*Ticaret Bakanlığı Olarak Kaçakçılara Göz Açtırmıyoruz*



Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, yasadışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor.… pic.twitter.com/cKlDvVIVbc — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 11, 2023

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda görevli ekipler, Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak için gümrük kapısına gelen bir TIR'ın x-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastladı. Fiziki aramada, gümrük idaresine beyan edilen 2 bin 400 kap kullanılmış plastik kasaların içerisine gizlenmiş 266 bin 723 ilaç, yaklaşık 280 litre dietil eter cinsi kimyasal madde, dron ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değerinin 25 milyon TL olduğu anlaşıldı. REKLAM

BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, yasadışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Ekiplerimiz Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir tıra yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 25 milyon Türk Lirası değerinde ilaç ve kimyasal maddelerin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi. Operasyonu gerçekleştiren mesai arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."