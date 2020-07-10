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Son dakika haberi! Organizatörler 276 sığınmacıyı gemiye 2 günde gruplar halinde taşımış

İzmir'de 7 Temmuz'da balıkçı barınağına yanaşan bir gemiye düzenlenen operasyonda kapalı ve hava almayan bölmede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 276 sığınmacı tespit edilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayda, yurt dışına gitmeye çalışan sığınmacıların, Narlıdere'deki balıkçı barınağında bulunan gemiye gruplar halinde getirilişleri ve polisin operasyonuna dair görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, farklı tarihlerde barınağa gelen minibüsün her defasında yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra bölgeden ayrılması yer aldı

izmir
İHA

İzmir'de, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek için bindikleri geminin gizli bölmelerinde yakalanan 276 sığınmacının, gruplar halinde gemiye geçişleri ve operasyona ilişkin yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Narlıdere sahilindeki bir geminin gizli bölmelerinde yakaladığı 276 sığınmacının İl Göç İdaresindeki işlemleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre sığınmacılar, 19 Haziran'da Fethiye'den İzmir'e gelen ve arıza bildirerek Narlıdere'deki bir balıkçı barınağına çekilen gemiye minibüsle gruplar halinde getirildi.

Farklı günlerde barınağa gelen minibüs, şüphe çekmemek için sığınmacıları 5-10 kişilik gruplar halinde barınağa bıraktı. Barınaktaki bu hareketlilik, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince anbean takip edildi.Bir yandan sığınmacılar barınağa taşınırken diğer yandan da geminin alt bölümünde göçmen taşımak için tadilat yapıldığı, göçmenlerin gizlenebileceği bölümler oluşturuldu. Bu yöndeki çalışmaları öğrenen güvenlik ekipleri operasyonla ilgili hazırlıkları hızlandırdı.

Geminin denize açılma ihtimalinin artması üzerine Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 276 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 8 kişi yakalandı.

Sığınmacıların çoğunluğunun İtalya'ya gitmek için İstanbul'dan otobüslerle İzmir'e geldiği tespit edildi. Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin insan kaçakçılığı, diğer şüphelilerin de çeşitli suçlardan daha önce kaydı bulunduğu belirlendi.Gemideki şartlar nedeniyle ölümle burun buruna yolculuk yapacak sığınmacıların İtalya'ya gitmek için 5 bin dolar ücret ödediği kaydedildi.

OLASI FACİA ÖNLENDİ

Güvenlik yetkilileri, yürütülen başarılı operasyonla gemideki kötü koşullar nedeniyle olası bir facianın önlediğini ifade etti. Gemide yapılan incelemede, geminin arıza nedeniyle su aldığı tespit edildi. Ayrıca sığınmacılar için hazırlanan bölmelerde havalandırma bulunmadığı, bu nedenle geminin batma tehlikelisinin yanı sıra havasızlıktan can verme riskinin de bulunduğu vurgulandı.

SIĞINMACILARIN GETİRİLİŞİ VE OPERASYON GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Öte yandan, geminin yanaştığı barınakta operasyon öncesi ve sırasında yaşananlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 2 gün üst üste yaklaşık ikişer saat arayla barınağa gelen bir minibüsün her defasında yaklaşık 5 dakika aradan sonra barınaktan ayrıldığı görüldü. Görüntülerde, operasyon gecesi de minibüsün barınağa birkaç kez gelmesi yer alıyor.

Polisin 7 Temmuz gecesi saat 00.45 sıralarında, sığınmacıları taşıyan minibüsün barınağa girmesinin ardından operasyonu başlatması da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin devamında yakalanan sığınmacıların barınaktan çıkarılıp otobüslerle İl Göç İdaresine gönderilmesi de bulunuyor.

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