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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri-Malatya yolunda son dakika trafik kazası: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı - Güncel haberler

        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!

        Kayseri-Malatya yolunda, bir otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:18
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        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
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        Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri- Malatya yolunun 60'ıncı kilometresi Kamber mevkiinde meydana geldi.

        OTOMOBİLDE 2 KİŞİ CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre O.G. yönetimindeki yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken otobüsteki 20 yolcu yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri AFAD yardımıyla yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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