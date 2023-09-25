Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var! Kayseri-Malatya yolunda, bir otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:18 facebook

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