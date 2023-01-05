DHA

Türkiye'nin gündemine oturan Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdığını açıkladı.

Türkalp, "Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı. Özgüç Türkalp'in yazılı açıklaması şöyle; "1995 yılında başladığım Hakemlik kariyerimde birçok klasmanda görev yaptım. 28 yıla sığan bu süreçte Türk Futboluna katkıda bulunmaya çalıştım. Futbolun tüm paydaşlarının başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arena da, bende başarılı olmak için sahaya çıktım. Verdiğim karalar, bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da mutsuz etti.

29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır. Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonu vardır. İnişli çıkışlı bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, hakem arkadaşlarıma ve üzerimde emeği olan yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum. Aktif hakemlik görevime 04.01.2023 tarihi itibariyle veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla."

NELER OLMUŞTU? Ligin 16. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşırken mücadelede 1-0'lık skorla sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle devam ederken Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayılmıştı. Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in bu kararları gündeme otururken Sivasspor ve Fenerbahçe cephesinden tepki gelmişti. Sivasspor, maçın 1-1'e geldiği golün ardından yaptığı paylaşımda "Bu da mı gol değil" ifadelerini kullanırken başkan Mecnun Otyakmaz da mücadelenin ardından sert açıklamalar yapmıştı. Hakem yönetimine tepki gösteren Otyakmaz, maçın açıklamasının TFF'nin üst kademesinden isteyeceklerini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından TFF tarihte ilk kez VAR kayıtlarını açıklarken Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar arasındaki konuşmalar gündeme oturmuştu. İşte VAR hakemi Özgüç Türkalp ile hakem Erkan Özdamar arasındaki o diyaloglar: Özgüç Türkalp: "Erkan, potansiyel ofsayt incelemesi için seni davet ediyorum" Özgüç Türkalp: "Kırmızılı, Nelsson'a müdahale ediyor. Birinci adam kalecinin ayağı topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor" — Habertürk Spor (@HTSpor) January 3, 2023 Erkan Özdamar: "Teması var, öncesinde teması var. Tamam ağabey, sıkıntı yok. Kaç numara o, 8 numara Robin Yalçın, Nelsson'a müdahale ediyor. Bu adam, ofsayt pozisyonunda değil mi?" Özgüç Türkalp: "Birinci adam kaleci, ikinci adamın en son uzvu Nelsson diye düşünüyoruz" Erkan Özdamar: "Sacha Boey'in ayağını gördünüz mü?" Özgüç Türkalp bu soru üzerine bu pozisyonun da öncesini gösteriyor. Golün gerçekleştiğinden önceki topa vurulma anı için ise "Burada Yatabare ofsayt. Burada da bir mücadeleye giriyor, Nelsson'a müdahalesi var" diyor.