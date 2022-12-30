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Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelirken mücadeleye hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in kararları damga vurdu. Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu gol iptal edilirken spor yorumcuları golün neden iptal edildiğini anlamadıklarını belirtti. beIN Trio'daki hakem yorumcuları, tartışmalı kararları ve gol iptalini masaya yatırdı

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AA / HABERTURK.COM
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    Süper Lig'de Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçtaki hakem kararlarını beIN Trio ekbii değerlendirdi. İşte yorumlar...
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    23. DAKİKADA PENALTI VAR MI?

    SORU: "23. dakikada Victor Nelsson'a müdahale var mı, penaltı gerekir mi?"

    Deniz Çoban: Kırmızı oyuncu rakibiyle ilgilenmiyor, rakibi gitsin istemiyor. Tutmanın ötesinde, koşu yoluna da bedenini koyuyor. Bence orta hakem görmüyor. Penaltı verilse, çok daha doğru olurdu. Kriterim şu, kırmızılı oyunun hedefinde rakibi nasıl durdururum düşüncesi var.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    Bülent Yıldırım: Orta hakem bakıyor ama uyarmıyor başta. Goutas'ın iyi niyetli olmadığına katılıyorum ama bence Nelsson da iyi niyetli değil. Nelsson önce sol koluyla rakibinin kolunu yakalıyor ve onu da indiriyor. Karşılıklı ikili mücadele. Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz. Hakeme saygı duymalıyız.

    Lale Orta: Tartışmaya açık, VAR karışmaz. Ben de hakem gibi düşünüyorum, devam daha doğru.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    MERTENS'İN POZİSYONU

    SORU: "42. dakikada Mertens'in Keita'ya müdahalesi var mı, kart gerekir mi?"

    Bülent Yıldırım: Mertens rakibine bilerek basıyor. Bu da kart gerektirir.

    Deniz Çoban: Bu kazyala basma değil, rakibin ayağını arıyor ve basıyor. Sarı kartın daha doğru olacağını düşünüyorum.

    Lale Orta: Sarı kart olması gerekiyordu.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    SACHA BOEY'İN KARTI

    SORU: "44. dakikada Sacha Boey'in rakibine faulünde kartın rengi doğru mu?"

    Deniz Çoban: Top kafa seviyesinde, Sacga Boey buna rağmen ayağıyla giriyor ve yaralayıcı bir darbe. Hakem kazayla olduğunu düşünüp sarı kart verse, bir şey diyemem. Bence kırmızı daha doğru olurdu.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    Bülent Yıldırım: Diz kırık, kasıt yok. Bence sarı yorumunu hakem doğru yaptı.

    Lale Orta: Top tam ortada, orada ayağını topa kaldırdı ve müdahale etmek istedi. Futbol içinde doğal bir aksiyon. Şanssızlık kafasına temas etmesi, sarı doğru.

     
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    FAUL VE KART OLUR MU?

    SORU: "45+2'de Oliveira'nın Yatabare'ya müdahalesi var mı?"

    Bülent Yıldırım: Hakem gördü ama kart vermedi.

    Deniz Çoban: Bülent Hocam, hakem o sırada topa bakıyor ve olay aşağıda oluyor. Net bir sarı kart. Ama hakem net bir hakemlik prosedürünü atlıyor ve topa bakıyor.

    Lale Orta: Faul ve sarı olmalıydı.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    OLIVEIRA'NIN KARTI

    SORU: "Oliveira'nın Erdoğan Yeşilyurt'a müdahalesinde faul ve kart doğru mu?"

    Deniz Çoban: Pozisyonun başında Galatasaraylı defans oyuncusu yerde yatıyor, Erkan Özdamar oyunu devam ettiriyor. Oyunun kontrolü kaçtı. Galatasaray savunma oyuncusu faul yapmak zorunda kaldı. Kural olarak doğru ama oyunu durdurmadığı için oyun bunu yapmak zorunda kaldı.

    Bülent Yıldırım: Deniz'in yorumu doğru.

    Lale Orta: Kart doğru ama yönetim şekli yanlış.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    İPTAL EDİLEN GOL KARARI...

    SORU: "50. dakikada Sivasspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe, VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolu. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Robin Yalçın'ın sağ ayağının, kaleye daha yakın olduğunu düşünmüş olabilirler. Nelsson kale direğinde ve geride Sacha Boey de var. O da hizada olabilir. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok. Baştan sona yanlış bir uygulama. Sıra dışı bir hata. Olmayan bir ofsayt verildi, inanamıyorum. Bence hakem de çözemedi ama iptal etti.

     
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    Deniz Çoban: Golün iptali yanlış. Burada skandal bir hata mevcut. Bu hata da VAR'ın.

    Lale Orta: VAR çağırıyorsa, kanıt lazım. Biz bunu göremedik. Kanıtlamadan neyi iptal ediyorsunuz? Taradım ama ofsayt göremedim. Karar yanlış. VAR hakeminin hatası kadar, orta hakemin kararı da yanlış.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    Fırat Aydınus: "Bu pozisyonda ofsayt yok."

    Ahmet Çakar: "G.Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra Sivas'ta Ekrem Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun. Ey TFF Başkanı Büyükekşi, sen bu işin neresindesin?"
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    Bünyamin Gezer: "İzliyorum izliyorum, gol neden iptal edildi, bir şey diyemiyorum."

    Erman Toroğlu: "Bunun neresi ofsayt? Diyelim ki ofsayt, VAR çizgisi nerede? Nereye çizdiniz abi? Bu pozisyon unutulmazlar arasına girecek, Galatasaray çok yara alacak."
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    Güntekin Onay: "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık."

    Feyyaz Uçar: "Sivasspor'un golünü neden iptal ettiğini anlayamadık. Anlayan varsa anlatsın."

    İlker Yağcıoğlu: "VAR hakemi Özgüç Türkalp neden çağırdı, kimse anlamadı. 6 dakika izledi. Anlamadıysan, kararının arkasında duracaksın."
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    MERTENS'İN KARTI

    SORU: "Mertens'in gördüğü sarı kart doğru mu?

    Bülent Yıldırım: Sözlü itiraz, doğru.

    Deniz Çoban: Sözden olduğunu bize anlatması lazımdı.

    Lale Orta: Bence itirazdan kart doğru.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    ERDOĞAN YEŞİLYURT'UN İLK SARI KARTI

    SORU: "Erdoğan Yeşilyurt'un ilk sarı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: El yüze gidiyor ve sonrasında topa vuruyor.

    Deniz Çoban: Doğru.

    Lale Orta: Sarı kart doğru.

    ERDOĞAN'IN İKİNCİ SARI KARTI

    SORU: "Erdoğan Yeşilyurt'un ikinci sarı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Doğru.

    Deniz Çoban: İkinci sarı doğru.

    Lale Orta: Kart doğru.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    MERTENS'İN POZİSYONUNDA PENALTI VAR MI?

    SORU: "Mertens'in penaltı beklediği pozisyonda penaltı var mı?"

    Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

    Deniz Çoban: Penaltı değil.

    Lale Orta: Penaltı ile alakası yok.
  • Sivasspor'un golü neden iptal edildi? beIN Trio'da hakem uzmanları yorumladı

    OFSAYT MI PENALTI MI?

    SORU: "Goutas'ın penaltı beklediği pozisyonda ofsayt çalındı, doğru mu?"

    Deniz Çoban: Victor Nelsson penaltı yaptı ama öncesinde ofsayt var. Gidip zaman kaybetmeye gerek yoktu. Taçla oyunu başlatsa, bu gerilim olmayacaktı.

    Bülent Yıldırım: Gereksiz bir beklentiye gidildi, izlemeye gerek yoktu.

    Lale Orta: Gereksiz bir inceleme oldu.

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