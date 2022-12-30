Bülent Yıldırım: Orta hakem bakıyor ama uyarmıyor başta. Goutas'ın iyi niyetli olmadığına katılıyorum ama bence Nelsson da iyi niyetli değil. Nelsson önce sol koluyla rakibinin kolunu yakalıyor ve onu da indiriyor. Karşılıklı ikili mücadele. Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz. Hakeme saygı duymalıyız.

Lale Orta: Tartışmaya açık, VAR karışmaz. Ben de hakem gibi düşünüyorum, devam daha doğru.