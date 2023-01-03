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Haberler Futbol Süper Lig SON DAKİKA: MHK, flaş kararı duyurdu! Özgüç Türkalp, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar... - Spor Haberleri
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MHK, flaş kararı duyurdu! Özgüç Türkalp, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar...

MHK, TFF'nin Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarında hakem hataları olduğunun altını çizerek VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmasının ardından bir açıklama yayınladı. MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi olan Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyururken, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hakemi Atilla Karaoğlan ve Sivasspor-Galatasaray mücadelesinin hakemi Erkan ÖZdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı

SON DAKİKA: MHK, flaş kararı duyurdu! Özgüç Türkalp, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar... - Spor Haberleri
HABERTURK.COM

MHK, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında görev yapan hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın attığı golün VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edilmesinin hatalı bir karar olduğu, Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasında ise Nkoudou ile Kitsiou arasındaki pozisyonda VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan Nkoudou'nun oyuncuyu ihraç etmemesinin hatalı karar olduğu belirtildi.

MHK'nin tam açıklaması şöyle:

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği kesinlik kazandı. Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ise N'Koudou'nun sarı kart gördüğü pozisyonda orta hakem Atilla Karaoğlan, Gaziantepli futbolcunun müdahaleyi abarttığını söyleyerek kırmızı vermeyeceğini belirtiyor.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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