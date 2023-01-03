MHK, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında görev yapan hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın attığı golün VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edilmesinin hatalı bir karar olduğu, Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasında ise Nkoudou ile Kitsiou arasındaki pozisyonda VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan Nkoudou'nun oyuncuyu ihraç etmemesinin hatalı karar olduğu belirtildi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 3, 2023

MHK'nin tam açıklaması şöyle:

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 3, 2023

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.