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beIN Trio yorumcuları, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı kararlarını masaya yatırdı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken maça Nkoudou'nun sarı kartı damga vurdu. Gaziantep FK cephesi Atilla Karaoğlan'ın kararına tepki gösterirken hakem yorumcuları da pozisyonu değerlendirdi. İşte Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakem kararları

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  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeledeki hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    SORU: "Dakika 24, Nkoudou-Kitsou pozisyonunda karar ne olmalıydı?"

    Lale Orta: Birbirlerine sinirlendiler. Nkoudou kafasıyla itmedi, vurdu. Kırmızı olmalıydı çünkü şiddetli hareket. Şanslıydı ve VAR uyardı. İzledi ama kararı değişmedi. Dünyadaki hakemlere sorsanız, yüzde 99,9'u kırmızı diyecektir. Beşiktaşlılar bile kabul etmemiştir. Beşiktaşlı futbolcular bile ellerini yüzlerine kapatarak kırmızı bekledi.
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    Bülent Yıldırım: Bu tolere edilebilecek bir kafa darbesi mi? Kafa darbesinde az vurdu, çok vurdu diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde buna kırmızı çıkar.
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    Deniz Çoban: Son 3-4 sezondaki en anlamlandıramadığım bir karar. Atilla Karaoğlan şiddeti kabul edilebilir düzeyde görmüş olabilir. Sarıya emin olsa, en başında çıkartırdı. Ama çok fazla bekledi. Karar kabul görmedi. Sonrasında gitti izledi, yine sarı çıktı. Atilla KAraoğlan 10 gün sonra FIFA kokartı takacak. Serkan Tokat gibi VAR'da şansı vardı, gitti izledi. Karar veremedi.
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    SPOR YORUMCULARI

    Rıdvan Dilmen: "Atilla Karaoğlan atmadı değil, atamaz! Tartışmasız kırmızı! VAR'ı bırak, zaten Atiba attı! "Yaktın bizi' diyor Atiba ama hakem demiyor! Skandal! Beşiktaşlıların da kendi dünyalarında Nkoudou'ya saydırdığını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe demez mi, 'Bizim oyuncularımızı sürekli atıyorsunuz ama şu pozisyona bakın' diye."
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    Ahmet Çakar: "Hakem Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaşlı Nkoudou'yu oyundan atmaması hata değil, kasıttır. VAR davetine rağmen kırmızı kart vermemesi, kendisine takılan FIFA kokartının rezilce diyetidir…"
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    Erman Toroğlu: "Bu kadar senelik futbol hayatımda, bu kadar senelik hakemlik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Topa dalarsın adama gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir, hepsi tamam 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterelim bir tanesi sarı demez.Bu futbol namına ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kırmızı oğlu kırmızı"

     
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    MERT GÜNOK'UN POZİSYONU

    SORU: "Mert Günok topa ceza sahası dışında elle mi dokundu?"

    Deniz Çoban: Top Mert'in göğsüne geldi, sonra eline çarptı. Bir sorun yok.

    Lale Orta: Mert'in elle kasıtlı oynaması yok.

    Bülent Yıldırım: Elle oynama yok, göğüs altından ele gelen top var.
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    GEDSON'UN YERDE KALDIĞI POZİSYON

    SORU: "Gedson'a müdahale penaltı mı?"

    Deniz Çoban: Çarpışma var, penaltı yok.

    Lale Orta: Penaltı değil.

    Bülent Yıldırım: Bence de penaltı yok.

     
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    WEGHORST'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    SORU: "83. dakikada Weghorts'a müdahale penaltı mı?"

    Deniz Çoban: Weghorts'a darbe var ama öyle sert bir şey değil. Weghorst penaltı almaya çalışıyor. Devam doğru karar.

    Lale Orta: Penaltı olmaz.

    Bülent Yıldırım: Bence de penaltı yok.
  • Nkoudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı sarı kart mı? İşte hakem yorumcularının değerlendirmesi

    WELINTON'UN POZİSYONU

    SORU: "Dakika 90, Welinton elle mi dokunuyor, penaltı var mı?"

    Deniz Çoban: El doğal konumda, penaltı yok.

    Lale Orta: Penaltılık bir şey yok.

    Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

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