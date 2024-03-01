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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pekmez kardeşler ve Çirkinler çökertildi! 73 gözaltı

        Son dakika haberi Pekmez kardeşler ve Çirkinler çökertildi!

        Ankara'da düzenlenen Mahzen-1 operasyonunda "Pekmez Kardeşler" çökertilirken, 26 şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen Mahzen-2 operasyonunda da "Çirkinler" çökertildi, 47 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 08:07 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:08
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        2 örgüt çökertildi! 73 gözaltı
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        Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı.

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

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        Operasyonlar sonucu; 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ve çelik yeleğe el konuldu.

        ÇİRKİNLER ÖRGÜTÜ DE ÇÖKERTİLDİ

        İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında elebaşılığını firari Zuhat Altunç’un yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; İstanbul’da 3 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, silahlı tehdit, silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Arnavutköy’de uzun namlulu silahlarla saldırı eylemini gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 adet çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjöre el konuldu.

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