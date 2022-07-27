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Son dakika haberi Pençe harekatında 1 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekât bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde A/T faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Cüneyt Taşyürek, 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur" denildi

Son dakika: Pençe harekatında 1 asker şehit oldu
Pençe harekatında 1 şehit!
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Fotoğraf: İHA

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