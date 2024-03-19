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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika şehit haberi: Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu!

        Son dakika haberi Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, ayrıca ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:23
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        Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu!
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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