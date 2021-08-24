Pentagon'dan 'tahliyelerle' ilgili açıklama

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Pentagon sözcüsü John Kirby, Pentagon'un 31 Ağustos'a kadar Afganistan'ı terk etmek isteyen tüm Amerikalıları dışarı çıkarma kabiliyetine sahip olduğuna inandığını söyledi.

Kirby, Pentagon'un Afganistan'dan tahliye edilenleri barındırmak için ek üslere ihtiyaç duyabileceğini de sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetmişti.