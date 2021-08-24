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Afganistan'ın başkent Kabil dahil çoğunluğunda kontrolü ele geçiren Taliban, bugün düzenlediği basın toplantısında yeni açıklamalarda bulundu.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mujahid yaptığı açıklamada, "Tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz. Sürecin uzatılmasına dair bir anlaşmaya varmadık" dedi.

Mujahid ayrıca, "Havalimanında bekleyenler evlerine gidebilir. Onların güvenliklerini garanti ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mujahid, ülkedeki bankaların da yarından itibaren açılacağını söyledi. Üniversitelerin de eğitim vermeye devam edeceğini kaydeden Mujahid, televizyon ve radyo istasyonlarında da aynı durumun geçerli olduğunu belirtti.

Taliban Sözcüsü “hedef listesi” olmadığını da söyleyerek, “Geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk” dedi. Mücahit, büyükelçiliklerin çalışmalarına devam etmelerini istediklerini belirterek, “Güvenli olacaklarını temin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mücahit, CIA Direktörü William Burns ile Taliban lideri Molla Abdulgani Birader’in görüşmesine ilişkin bir bilgisi olmadığını söyledi.