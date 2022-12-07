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Son dakika haberi Perakende ticaretinde yeni yönetmelik

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, perakende ticarette uygulanacak kurallar ve ilkeler hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre 200'den fazla şubesi bulunan zincir mağazalar sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

Son dakika haberi Perakende ticaretinde yeni yönetmelik
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı'nca, 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Zincir marketlere yönelik yapılan düzenlemeyle, şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sisteme aktarmakla yükümlü olacak.

Yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

"Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür.

Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir."

Öte yandan, yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasını Ticaret Bakanlığı yürütecek.

Fotoğraf: İHA

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