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Son dakika haberi Pfizer/BioNTech, Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için izin başvurusu yaptı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 5-11 yaş grubunda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yaptıklarını açıkladı.

Son dakika haberi Pfizer/BioNTech, Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için izin başvurusu yaptı
Pfizer'den Covid-19 aşısı açıklaması! İzin başvurusu yapıldı
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HABERTURK.COM

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yaptıklarını açıkladı.

5 İLA 11 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN ACİL KULLANIM İZNİ İNCELENECEK

Beyaz Saray COVID-19 Müdahale Koordinatörü Jeffrey Zients, yaptığı açıklamada FDA’nın ay sonunda 5 ila 11 yaş arası çocuklar için acil kullanım izni başvurusunu inceleyeceğini söyledi.

Beyaz Saray danışmanı, "Çocuklar için Pfizer aşısı Şükran Günü'ne (kasım) kadar hazır olabilir" dediç

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