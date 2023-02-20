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Son dakika haberi Provokatif paylaşım soruşturması: 131 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 808 hesap yöneticisi tespit edildi, 452'si hakkında adli işlem başlatıldı. 131 şahıs gözaltına alındı, 25'i tutuklandı" denildi

Son dakika: Provokatif paylaşım soruşturması: 131 gözaltı
DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 131 kişinin gözaltına alındığını, 25 kişinin tutuklandığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 131 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır" denildi.

Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 76 oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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