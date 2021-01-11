İHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmekte olan 37 yaşındaki Yakup Dol'un ayağı takıldı.

İHA'nın haberine göre, düşen şahsa hızla gelen tren çarptı. Tren, fren yapmasına karşın kaza yerinden 200 metre ileride durabildi.

Trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralı Yakup Dol yolda hayatını kaybetti.

Suluova'da oto yıkamacılığı yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Dol'un cansız bedeni Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.