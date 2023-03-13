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Haberler Dünya Son dakika: Rusya'dan kritik 'tahıl anlaşması' kararı
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Son dakika haberi Rusya'dan kritik 'tahıl anlaşması' kararı

Son dakika haberine göre Rusya, Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılmasına karşı olmadığını ancak bunun sadece 60 günlük bir süre için geçerli olabileceğini açıkladı

Son dakika: Rusya'dan kritik 'tahıl anlaşması' kararı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershinin, Moskova'nın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatına izin veren anlaşmanın yenilenmesine itiraz etmediğini, ancak yalnızca 60 günlük bir süre için, yani önceki yenileme süresinin yarısı kadar olmasını onaylayacaklarını bildirdi.

Vershinin, Cenevre'de BM yetkilileriyle görüştükten sonra açıklamalarda bulundu.

Vershinin, Birleşmiş Milletler ticaret yetkilisi Rebeca Grynspan ve yardım sorumlusu Martin Griffiths ile yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kapsamlı ve samimi bir görüşmeye" rağmen Rusya'nın tarım ihracatçıları üzerindeki kısıtlamaların devam ettiğini kaydettiğini söyledi.

Rusya, ülkenin tarımsal ihracatının Batı tarafından açıkça hedef alınmamasına rağmen, ödemeler, lojistik ve sigorta sektörlerine yönelik yaptırımların kendi tahıl ve gübrelerini ihraç edebilmesinin önünde bir engel oluşturduğunu savundu.

Vershinin, "Rusya, 18 Mart'ta ikinci dönemi sona erdikten sonra 'Karadeniz Girişimi'nin bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyor, sadece 60 gün için. Bundan sonraki duruşumuz, tarımsal ihracatımızın normalleşmesi konusunda sözde değil, fiiliyatta somut ilerleme sağlanmasıyla belirlenecektir."

Kasım ayında 120 gün uzatılan anlaşma, 18 Mart'ta yenilenecek.

BM'DEN DESTEK

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve BM'nin arabuluculuğu ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Karedeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın "bütünlüğü ve devamını" sağlamak için çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı 6 ay daha uzatma kararına ilişkin konuştu.

Dujarric, "BM'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na olan bağlılığı sürüyor." ifadesini kullandı.

BM'nin aynı zamanda Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmaya ilişkin çabalarını da sürdürdüğünü aktaran Dujarric, "BM, anlaşmanın bütünlüğü ve devamını sağlamak için her türlü çabayı sarf etmeye devam edecektir." dedi

BM ve Moskova yönetimi arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin imzalanan mutabakat zaptını uygulamak için BM'nin özel sektör, Rusya, Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD ile birlikte çalıştığına işaret eden Dujarric, "Rus gıda ve gübre ürünlerine yönelik bir yaptırım yok ancak ortada bir savaş var. Bu nedenle, yaptırım olmasa da özel sektörün çatışma ortamında faaliyet gösterirken karşılaştığı bazı engeller var." diye konuştu.

Dujarric, BM'nin bu bağlamda bazı ülkelere destek mektubu göndererek bankaların ve şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmaya çalıştırdıklarını bildirdi.

Fotoğraf: AA

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