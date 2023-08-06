Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerle ilgili Bakan Koca, "42 bin 295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73 bin 876 ameliyat gerçekleştirildi" dedi

Habertürk Giriş: 06.08.2023 - 22:40 Güncelleme: 06.08.2023 - 22:41 facebook

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