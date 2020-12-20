Sağlık çalışanlarını takip edip darbettiler! 0:00 / 0:00

İHA

Bahçelievler'de 16 Aralıkta meydana gelen olayda, M.D. ve I.K. isimli sağlık çalışanlarının darp edilmesi üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan M.D. ve I.K.'ya yönelik darp olayında kamera görüntüleri incelendi.

Görüntüler neticesinde kimlikleri tespit edilen H.A. ve D.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve dün “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen yaşı küçük olan H.A. ve D.E., adli makamlarca serbest bırakıldı.