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Beyzbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında kavga ya da savunma amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, beyzbol sopalarını talep edenlerin, genellikle kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi. Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Arabaya koyacağım, kendimi savunmak için' diyorlar. Caydırıcı oluyor" dedi.

Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzbol sopasına el koyuyor.

BEYZBOL NEDİR, NASIL OYNANIR?

Amerikan kökenli spor türü olan beyzbol 9 kişiden oluşan iki takım arasında oynanan ve taktik olarak defansa dayalı bir oyun. Bir takım atak pozisyonundayken sahada bir vurucu (the batter),karşı takımda birisi atıcı (pitcher) geri kalanı ise kaleci ve dış saha oyuncuları olmak üzere 9 kişi den oluşur. Bu nedenle oyun defansa dayalıdır. Oyun defansa dayalı olmasına rağmen oyunda en fazla atak yapan takım yani en fazla koşu yapıp sayı kazanan takım oyunu kazanır.

Oyunda bir takım defans yaparken bir takım da atak yapar. Sahada defans yapan takımdan 9 kişi bulunurken, atak yapan takımdan sadece bir kişi bulunur. Atak yapan takımda sahada bulunan kişi vurucudur. Defans yapan takımda ise yine 9 kişi mevcut. Defans yapan takımda en önemli adam atıcıdır.

2001 yılında kurulan Türkiye Beyzbol Federasyonu'nun, Ağrı, Ankara, Antalya, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 24 ilde temsilciliği bulunuyor. (Kaynak: Türkiye Beyzbol, softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu)