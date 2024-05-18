Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Sahte altın vurgunu! Tam 50 milyon lira

        Son dakika haberi Sahte altın vurgunu! Tam 50 milyon lira

        Adana merkezli 4️ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen "AYAR-3" operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️0️ milyon TL olan; 3️ bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, bin 614 tam altın ve 57reşat altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte altın vurgunu! Tam 50 milyon lira
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik düzenlenen "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik "Ayar-3" operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan 3 bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, 1614 tam altın ile 57 reşat altını ele geçirildiği bilgisini verdi.

        Operasyonlarda 13 kişinin yakalandığı aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta "Ayar" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, 14 tam altın kalıbı, 13 yarım altın kalıbı, 10 çeyrek altın kalıbı, 10 altın kalıplarına ait halka, 4 basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!