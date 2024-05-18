Sahte altın vurgunu! Tam 50 milyon lira

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik düzenlenen "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adana merkezli 4 ilde piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik "Ayar-3" operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan 3 bin 646 çeyrek altın, 811 yarım altın, 1614 tam altın ile 57 reşat altını ele geçirildiği bilgisini verdi.