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Şenol Güneş: ''Gaziantep maçında mağdur olan biziz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi, bu bir hatadır" açıklamasını yaptı

Şenol Güneş: ''Gaziantep maçında mağdur olan biziz

Tecrübeli teknik adam, ''Devre arasına kadar tüm oyuncularımızı değerlendireceğiz. Kimin gidip kimin kalacağına ortaklaşa karar vereceğiz. Weghorst'un önemli bir şeyi yok, bugün hafif bir dinlenecek ve duruma göre bakacağız. Oyun anlayışımızı geliştirme konusunda yeterli değiliz ama mesafe aldığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili ''Her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Bazen mahrem yerlere fazla giriyoruz. Ülkenin de sıkıntısı yani. Kozmik odadan başlayarak. Hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz. Gaziantep FK maçında hakem, N'Koudou'nun provokasyona uğradığını fark etti.'' dedi.

"G.ANTEP MAÇINDA MAĞDUR OLAN BİZİZ"

"30 sene önceki sözlerimin bazıları bile hala geçerli. Haklı çıkmak önemli değil, söylediklerimizi paylaşmak, orta noktada buluşmak önemli. Birbirimizi dövmek mi istiyoruz, yoksa sevgi saygıyla mı bakmak istiyoruz. Menfaat için yok ediyoruz. Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi, bu bir hatadır. Açıklamasını da yapmış zaten. Rakibin 15-16 faulü var, biz ağzımızı açmadık. N'Koudou'nun pozisyonuna kadar biz daha iyiydik. Futbol bilimle eş değer değildir. 2 artı 2 eşittir 4 değildir. Bazen ofsayttır, bazen değildir. Bazen goldür, bazen de değildir. Bazen kırmızı karttır, bazen değildir. Bunlar yoruma açıktır."

Şenol Güneş, "Hatalarımız olacak ama suç işlemeyelim. Biz suç işliyoruz ya! Şu an hakem camiasını yok ediyoruz, sonra hakemlerle devam etmek istiyoruz. Sen başka bir şey istiyorsun. Haksız konu lehine olursa aleyhinedir. Ben şimdi eski, yeni hakemleri dinliyorum. Sanki kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana. Kuralları kendilerine göre yorumluyorlar.'' ifadelerini kullandı.

"BIRAKIN YAKAMIZI YA!"

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ı bu işe niye ortak ettiniz. Beşiktaş'a 'Siz haksızlık yapıyorsunuz' mu demek istiyorsunuz. Zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı ya! Biz işimizi yapacağız, futbol oynamaya çalışıyoruz. Futbol oynamaya çalışanlara hakemler izin versin. Gaziantep maçında hakem bana izin vermedi diyorum."

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