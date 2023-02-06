Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, akademisyen olan iki kız çocuğu babası Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
ÖNEMLİ BİR GELİŞME YAŞANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinasyonunda, 2 savcı tarafından kapsamlı bir şekilde sürdürülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
TETİKÇİ DE YAKALANDI
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.
TUTUKLU SAYISI 18'E ULAŞMIŞTI
Soruşturma kapsamında son olarak tetikçiyi saldırı sonrası Ankara dışına çıkardıkları öne sürülen Tolgahan D., Emre Y. ile Avukat Serdar Ö.'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı.
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