Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü! Rize'de, sokakta yürüyen Selim B.'yi, bir otomobilli olay yerine gelen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Selim B., hayatını kaybederken polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi

Rize'de, Ekrem Orhon Mahallesi'nde Selim B.'ye sokakta yürüdüğü sırada, otomobil ile olay yerine gelen şüpheliler tarafından ateş edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selim B, müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Otomobilin terk edilmiş olarak bulunduğu olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaları sürdürüyor.