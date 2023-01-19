Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hakkında dava açılan Enes Çağrı K'ye, hükmün açıklanması geriye bırakılmak üzere 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Enes Çağrı K'nin (30), 27 Kasım 2022'de sahipsiz köpeği tutup eli ve dizleriyle bastırıp üstüne çıktığı, boğazını sıktığı köpeğe uzaklaşmasına rağmen ısrarla takip ederek şiddet uygulamaya devam ettiği anlatıldı.

"ALKOLLÜ OLMAK CEZAİ SORUMLULUĞU AZALTMAZ"

Olayın çevredekiler tarafından fark edilerek görüntü kaydı yapılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sanığın kendisine karşı herhangi bir saldırıda bulunmayan köpeğe kötü davrandığı ifade edildi.