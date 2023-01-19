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Son dakika haberi Sokaktaki köpeği boğmaya çalışan sanığa hapis cezası!

İstanbul Sarıyer'de sokakta gördüğü köpeğe işkence yapan sanık hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Olayda köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medyada yayılan sanık, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi

Son dakika: Sokaktaki köpeği boğmaya çalışan sanığa hapis cezası!
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AA

Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hakkında dava açılan Enes Çağrı K'ye, hükmün açıklanması geriye bırakılmak üzere 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Enes Çağrı K'nin (30), 27 Kasım 2022'de sahipsiz köpeği tutup eli ve dizleriyle bastırıp üstüne çıktığı, boğazını sıktığı köpeğe uzaklaşmasına rağmen ısrarla takip ederek şiddet uygulamaya devam ettiği anlatıldı.

"ALKOLLÜ OLMAK CEZAİ SORUMLULUĞU AZALTMAZ"

Olayın çevredekiler tarafından fark edilerek görüntü kaydı yapılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sanığın kendisine karşı herhangi bir saldırıda bulunmayan köpeğe kötü davrandığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın savunmasında alkollü olduğunu ve olay nedeniyle pişman olduğunu söylediğine vurgu yapılarak, iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu madde etkisinde suç işlendiğinde bu durumun ceza sorumluluğunu azaltan ya da kaldıran bir durum olmadığına işaret edildi.

Sanığın savunmasının kaçamaklı ikrar niteliğinde olduğu, olayda yaralanan sahipsiz hayvanın Sarıyer Belediyesince koruma altına alınarak tedavi işlemlerine başlandığı kaydedildi.

ÖLDÜRMESİNİ ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ

Sanığın kastının hayvanı öldürmeye yönelik olduğu bildirilen iddianamede, civarda yaşayan duyarlı insanların olaya tepki göstermesi ve saksı fırlatmaları üzerine sanığın eyleminin tamamlanamadığı belirtildi.

Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanığın "evcil hayvanı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Enes Çağrı K, bu süreçte tutukluluğa yapılan itiraz sonucu Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.

İLK DURUŞMADA KARAR

İddianamenin kabul edildiği İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanan sanık Enes Çağrı K'ye ilk duruşmada "evcil hayvanı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğa Koruma Büro Amirliği ekipleri, Maden Mahallesi'nde 27 Kasım 2022'de gece saatlerinde meydana gelen köpeğe işkence konusuna ilişkin çalışma yürütmüştü.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde köpeğin üzerine bastırıp boğmaya çalışan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, Enes Çağrı K'yi yakalamıştı.

Adliyeye götürülen şüpheli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 2 bin 43 lira para cezası uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yürütülen soruşturmada, sokak hayvanına ısrarlı yoğun ve acı verici eylemlerini içerir yeni kamera görüntülerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Görüntülerde, şüphelinin köpeği elleriyle bastırarak ezmeye çalıştığı, akabinde kaldırarak yüksekten attığı, ardından köpeğin kaçmaya çalıştığı ancak şüphelinin tekrar köpeği yakalayıp boğmaya çalıştığı yer almıştı.

Yeniden gözaltına alınan Enes Çağrı K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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