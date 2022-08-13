Siyah-beyaz sevdayı hep yaşadı

Geçirdiği rahatsızlığın ardından 13 Ağustos 2014'te vefat eden Süleyman Seba, Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5 Nisan 1926'da dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da okuyan ve daha sonra lise eğitimi için Kabataş Erkek Lisesi'ne geçen Seba, babasının isteğiyle Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi Bölümü'nde eğitimini sürdürdü.

Siyah-beyaz sevda okulu bıraktırdı Çok küçük yaşta İstanbul'a gelen ve Kabataş Lisesi'nin takımına giren Seba, futbolla dolu dolu geçen hayatına ilk adımını attı. Yetenekleriyle Beşiktaşlı yöneticilerin dikkatini çeken genç futbolcu, 1943'te siyah-beyazlı ekibin genç takımında görev almaya başladı. Beşiktaş'ta da iyi oyununu sürdüren Süleyman Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasına büyük katkı verirken, bu performansıyla kısa süre içinde takım kaptanlığına kadar yükseldi. Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş genç takımına giren efsane başkan, 1945'te Refik Osman Top döneminde hayalini kurduğu A takıma yükseldi ve 1950'li yıllar içindeki 5 yılda 4 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadroda yer aldı. Seba, 1946-47 sezonunda ilk İstanbul Ligi maçına Fenerbahçe derbisinde çıktı ve takımının 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada bir gol kaydetti. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atan Seba, Milli Küme'de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk önemli başarısını elde etti. 1947-48 sezonunda İstanbul Ligi'nde 14 maçta 8 gol atan Süleyman Seba, takımının en golcü ikinci ismi olarak dikkati çekti. 1949-50 sezonunda kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu yaşayan efsane isim, 14 maçın tamamında oynayıp bir de gol kaydetti. Seba, 1950'de Beşiktaş Futbol Takımı'nın ABD'ye davet edilmesiyle, babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak çok sevdiği siyah-beyazlı takımla bir ay süreyle bu ülkeye gitti.

Sakatlık futboldan erken kopardı 1950-51'den itibaren İstanbul Profesyonel Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Seba, 1951-1952 sezonunda sakatlığı nedeniyle sadece 3 maçta forma giyebildi. 1952-1953'te 9 maçta forma giyip 2 gol kaydeden Süleyman Seba, 1954'te daha 28 yaşındayken menisküs sakatlığı sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Sağ açık pozisyonunda görev yapan Seba, siyah-beyazlı formayı A takım seviyesinde 10 sezon terletti. Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 184 maçta 44 gol atan efsane isim, bir kez de Ümit Milli Takım forması giydi. İnönü Stadı'ndaki ilk golü de Seba attı Süleyman Seba, Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarını yaptığı eski İnönü Stadı'ndaki ilk golü atan futbolcu olarak da tarihe geçen isim oldu. Seba, 1947 yılında hizmete giren ve 2013'te yeni stat yapımı için yıkılan İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ın İsveç temsilcisi AIK ile yaptığı açılış maçında fileleri havalandırarak, bu sahada ilk golü atan isim unvanını aldı.

Siyah-beyaz sevdayı hep yaşadı Sakatlığı nedeniyle genç yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne üye oldu ve 6 sene sonra 1963'te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı. Seba, ilk olarak 1963 yılında Selahattin Akel'in, ardından da sırasıyla 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Agasi Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Kulübün efsane başkanı oldu Seba, 1 Nisan 1984'te çok zor bir dönemde Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldı ve başkanlığı döneminde kazandırdığı başarılarla kulübün efsane isimleri arasına girmeyi başardı. Süleyman Seba döneminde Beşiktaş Futbol Takımı altın dönemini yaşadı birçok kupa kazanma başarısı gösterdi. Beşiktaş, Süleyman Seba'nın başkanlığında Galatasaray ve Fenerbahçe ile başarılı şekilde rekabet ederken, bir yandan da birçok tesise kavuştu. Antrenmanlarını çamurla kaplı sahada yapan siyah-beyazlı ekip, sonradan "onursal başkan" unvanını alan Seba döneminde Fulya Tesisleri'ne sahip oldu. Akaretler'deki modern binasına taşınan kulüpte, futbol A takımının antrenmanlarını ve kamplarını yapacağı BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne de yine Seba döneminde kavuştu. 16 yıl başkanlık yaptı Seba, Beşiktaş'ta 16 yıl başkanlık yaparak kırılması zor bir rekora da imza attı. Başkanlığı boyunca 8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük sağlayan siyah-beyazlı kulübün efsanesi, 2000 yılında duygusal bir konuşmanın ardından görevini bıraktı. Süleyman Seba, 16 yıllık başkanlığı kesintisiz yaparak bu görevi en uzun süre yapan kişi olarak Beşiktaş tarihine geçti. 1984 yılına kadar yönetimde istikrar sağlayamayan siyah-beyazlı ekip, efsane isimle birlikte uzun süreli istikrar yakaladı. Ceketiyle efsaneleşti Kulüpte yapılan kongrelerde rakiplerine hep üstünlük sağlayan Seba, ''Ceketini bile aday gösterse başkan olur'' ifadesinin yerleşmesini sağladı. Seba, başkanlığı bıraktıktan sonra da taraftarların ve üyelerin ilgisinden uzak kalamadı. 119. yılını kutlayan kulübün 71 yıllık bölümünde Süleyman Seba'nın adı hep Beşiktaş ile yan yana geldi. Kulübün onursal başkanı olarak da tarihe geçen Süleyman Seba, Beşiktaş Akaretler'deki mütevazı evinde sakin hayatıyla yine kulübüne yakın bir yaşam sürdü. Seba, evinde de sık sık siyah-beyazlılarla bir araya gelerek Beşiktaş sevdasını yaşama fırsatı buldu. Siyah-beyazlı taraftarlar da tribünlerden sık sık Süleyman Seba lehine tezahüratlarla efsane başkanlarını unutmadıklarını gösterdi.