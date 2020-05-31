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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Nisan'daki istifa kararının perde arkasını gazeteci Hadi Özışık'ın Youtube kanalında açıkladı.

Soylu, "Benimkisi bir sorumluluktu. Doğru yapabildiklerimizi, iyi yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yapamadıklarımızı da söylüyoruz. Ben bir sorumluluk olarak gördüm bunu" şeklinde konuştu.

"SORUMLULUK BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından marketlere akın edilmesi ile ilgili görüntülerin mi kendisinin rahatsız ettiğinin sorulması üzerine Soylu, "Hükümetin üzerine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine böyle bir sorumluluk bırakmak istemedim" dedi.

"BİZİM MESELEMİZ KARAR ALMAK"

Her kararda bir risk olduğunu kaydeden Soylu, "Binlerce operasyon yaptık. Allah muhafaza terör operasyonlarında üç, beş sivil hayatını kaybetse ne yapacağız? Bizim bakanlığımız kılıç üzerinde yürünen yerdir. Bizim meselemiz karar almaktır. Bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemektir" ifadelerini kullandı.

"BAŞKASININ ÜZERİNE ATAMAM Kİ"

Bakanlığının "hem hayır hem evet" deme yeri olmadığını ifade eden Soylu, "Karar almak zorundasınız. 'Allah'ım bana isabetli karar aldır' diyeceksiniz. Günde 50-100 karar alıyorsunuz. Ben bu aldığımız kararlardan kaçamam ki veya bir başka arkadaş üzerine atamam ki. Bu durumla devlet idare edilmez" diye konuştu. Karar almanın önemine dikkat çeken Soylu, "Yarın belki başka bir şey olacak. Bu sefer 'Gitme' diyenler teşekkür edecekler belki. Bizim işimiz böyle bir iş riskli bir iş" ifadelerini kullandı.

"TOPYEKUN ODAKLANMANIN ESERİ"

Soylu, terörle mücadeledeki başarının hatırlatılması üzerine de başarının "topyekun bir odaklanmanın eseri" olduğunu belirterek "Orada Cumhurbaşkanımız duruyor, hükümet duruyor. Bir yandan İHA olmasa bu başarının ne kadarını elde edebilirsin? Yerli mühimmat olmasa başarının ne kadarını elde edeceksin" dedi.

"İSTİKRARSIZLIK İSTİYORLAR"



Soylu, Türkiye'de istikrarsızlık oluşması için birilerinin çaba sarf ettiğini belirterek, "Herkesten daha fazla çalışmalıyız, herkesten daha fazla empati kurmalıyız, herkesten daha fazla teknoloji geliştirmeliyiz, herkesten daha fazla devlet aygıtını işler hale getirmeliyiz" mesajını verdi.