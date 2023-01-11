Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu ara transfer ve tescil dönemi için takımların harcama limitlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Kulüp Lisans Kurulu, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini" ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında Ek XIII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.

*Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."