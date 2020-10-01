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Son dakika haberi Süper Loto 1 Ekim sonucu açıklandı! Milli Piyango Süper Loto sonuçları

Süper Loto'da merak edilen sonuçlar açıklandı. Milli Piyango 1 Ekim Süper Loto sonucunu sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Süper Loto 1 Ekim sonucu açıklandı! Milli Piyango Süper Loto sonuçları 2020

1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 1 Ekim 2020 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

1 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2020: 4 - 10 - 33 - 39 - 51 - 54

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