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SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 2 Mart - Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Sonuç sorgulama

Büyük ikramiyenin 17 milyon liraya yaklaştığı Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri 21:30'da düzenlenen Süper Loto'da günün çekiliş sonuçlarını sizler için bir araya getirdik! İşte 2 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 2 Mart - Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Sonuç sorgulama

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2 MART 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

3, 35, 41, 42, 48, 58


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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