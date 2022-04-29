Teklif yükseldi, Rıdvan Yılmaz gidiyor!

Beşiktaş'ta sezonun ilk oyuncu satışı gerçekleşmek üzere.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Torino bir süredir peşinde olduğu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan ekibi, geçtiğimiz günlerde 3 milyon Euro ile kapıyı çalsa da Beşiktaş kapıyı 6 milyon Euro'dan açmıştı.

Torino cephesi, rakamı 4 milyon Euro'ya yükseltirken performans bonusları ile 1 milyon Euro'luk da ek ödeme olması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Beşiktaş, Rıdvan'ın sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen Rıdvan'ın da İtalyan ekibinin teklifini kabul ettiği bildirilirken genç oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BU SEZON 7 GOLE KATKI

Rıdvan bu sezon Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 3 gol atıp 4 asist üretti. 2001 doğumlu futbolcu Kartal'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.