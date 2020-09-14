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Temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 4.4 arttı. Aylık yükseliş yüzde 8.4 oldu

temmuz ayı sanayi üretim verileri
HABERTURK.COM

TÜİK sanayi üretiminin temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 arttığını açıkladı. Temmuzda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı.

Temmuzda sanayi üretimi haziran ayına göre ise yüzde 8.4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.4 yükseldi.

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