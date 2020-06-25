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Testin sonucunu beklemeden memleketine gitti, annesine de bulaştırdı

İstanbul'da çalıştığı iş yerinde test yaptırdıktan sonra memleketine gelen G.Y., kendisinde koronavirüs olduğunu öğrendi. Annesinin de testi pozitif çıktı. Anne ve oğlu ile temasta bulunduğu belirlenen 6 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Bölgede önlem alan ekiplerce, evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı

istanbul'dan zonguldak'a gitti, annesine bulaştırdı
DHA

İstanbul'dan memleketi Zonguldak'a giden G.Y., seyahat öncesi iş yerinde yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Annesinin testi de pozitif çıkınca temesta bulunan kişiler karantinaya alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da yaşayan G.Y., çalıştığı iş yerinde Kovid-19 testi yaptırdıktan sonra memleketi Zonguldak merkeze bağlı Karapınar köyüne geldi. Annesi A.Y.'yi ziyaret eden G.Y., iş yerinden gelen telefonla testinin pozitif çıktığını öğrendi. G.Y. ile annesi gözlem altına alındı.


İl Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köyde filyasyon çalışması başlattı. G.Y. ve annesi A.Y.'nin temas ettiği belirlenen 3 evdeki 6 kişi, kendi evlerinde karantinaya alındı. Köyde ekiplerin çalışmasının devam ettiği, karantina sayısının artabileceği belirtildi. Bölgede önlem alan ekiplerce, evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi.

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