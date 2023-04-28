THY uçağında kabin memuruna saldırı! Uçak acil iniş yaptı!

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DHA

İstanbul'da edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-646 sefer sayılı TC-LCK kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçak Somali Mogadişu seferini yapmak üzere gece 02.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

DİĞER YOLCULARI RAHATSIZ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre uçak Mısır Hava Sahası'na girmesinin ardından alkollü olduğu öğrenilen Somali uyruklu bir yolcu uçakta bulunan diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.

KABİN MEMURUNA SALDIRDI

Bunun üzerine kabin ekibi alkollü olduğu öne sürülen yolcuyu uyardı. Somali uyruklu yolcu bunun üzerine kabin memuruna saldırıda bulundu.

PLASTİK KELEPÇE TAKILDI

Olay üzerine yolcuya plastik kelepçe takıldı. THY uçağının pilotu bunun üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.

UÇAK ANTALYA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Sabah 06.00'da uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaparken, olay çıkartan yolcu gözaltına alındı. Somali uyruklu yolcunun İstanbul'a gönderilmesinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.