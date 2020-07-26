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Trabzon'un Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde meydana gelen olayda araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sonrasındaki komşu dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, geçen cuma günü meydana gelen olayda, oto kiralama şirketi sahibi Kenan Aydemir ile komşu iş yerinin sahibi Şenol Y. arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şenol Y., Kenan Aydemir'i tabancayla 4 el ateş ederek yaralarken, Kenan Aydemir de silahla ateş ederek kaçtı.

Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cinayet zanlısı Şenol Y.'nin, olay yerinden önce uzaklaştığı sonra tekrar geri dönerek silahını ateşlediği ve daha sonra kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Kavga sırasında gürültüleri duyarak evinden aşağıya inen Şenol Y.'nin annesi Fatma Y'nin de oğlunu sakinleştirmeye ve kavgayı ayırmaya çalıştığı ancak oğlunun cinayet işlemesine engel olamadığı gözlendi. Oğluna engel olamayan anne seken kurşunla yaralandı.

Olayı duyup gelen Kenan Aydemir'in arkadaşlarının panik halinde ortalıkta telefonla koşuşturduğu ve bazılarının da silahla Şenol Y.'ye ateş ettiği görüldü. Olay yerinde 21 adet boş kovan bulunurken, kimlerin silah kullandığı belirlenmeye çalışılıyor. Olayla ilgili 3 kişin arandığı da öğrenildi.

Kenan Aydemir