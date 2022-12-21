Süper Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.