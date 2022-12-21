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Son dakika haberi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. 15. haftanın hakemleri, Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Dijital Atama Yöntemi'yle belirlendi.

Son dakika haberi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın programı ve hakemler şöyle:

23 Aralık Cuma
20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

24 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

BAŞKANLARIN KATILIMIYLA HAKEMLER ATANDI

Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler, Türk futbol tarihinde ilk defa kulüp başkanlarının katılımıyla belirlendi.

Haftanın hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig kulüp başkanlarının huzurunda Dijital Atama Yöntemi'yle maçlara atandı.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

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