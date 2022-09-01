Trabzonspor'dan Maxi Gomez paylaşımı

Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.
La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcuyla anlaşma sağlanırken, oyuncu İstanbul'a geldi.
Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.
Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.
"BİZE HER YER TRABZON"
Trabzonspor, Maxi Gomez transferini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
İşte o paylaşım...
— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2022
Valencia'nın 2019 sezonunda 14.5 milyon Euro'ya Celta Vigo'dan transfer ettiği yıldız forvet, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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