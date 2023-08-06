Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da "yüksek ses müzik" cinayeti! 38 yaşındaki 2 çocuk babası öldü... - Son dakika haberler

        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!

        İstanbul'da, otomobiliyle ilerleyen 38 yaşındaki Sinan Çalışkanel, yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışmayla başlayan kavgada, otomobilden inen Sinan Çalışkanel, motosiklet sürücüsü tarafından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Sinan Çalışkanel hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün gece saatlerinde Güngören'de, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

        ARACINDA YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLİYORDU

        Sinan Çalışkanel, 38 yaşında ve 2 çocuk babasıydı.
        Sinan Çalışkanel, 38 yaşında ve 2 çocuk babasıydı.

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Sinan Çalışkanel (38) arkadaşıyla birlikte yolda yüksek sesle müzik dinlediği sırada, yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BIÇAKLADI

        İkili arasında tartışma çıkınca Sinan Çalışkanel otomobilden inerek motosikletlinin yanına geldi. İkili arasında çıkan kavgada, motosiklet sürücüsü Çalışkanel'i bıçaklayarak kaçtı.

        DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yaralı yatan Sinan Çalışkanel'e dakikalarca kalp masajı yaptı.

        YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sinan Çalışkanel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        İKİ ÇOCUK BABASIYDI

        Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İki çocuk babası olan Sinan Çalışkanel'in cenazesi ise dün ikindi namazının ardından toprağa verildi.

        "İŞİNDE GÜCÜNDE BİR İNSANDI"

        Ölen Sinan Çalışkanel'in akrabası, "Duyduk buraya geldik. Bir haber aldık 'ölmüş' dediler. Nasıl olduğuna dair bilgimiz yok onu öğrenmek için geldik. İşinde gücünde bir insandı. Çok üzüldük" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Çekemediler
        Çekemediler
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        Fenomenleri ölüme götüren iki neden!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!