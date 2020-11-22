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ABD Başkanı Trump'tan kabinesini oluşturmaya başlayan Joe Biden'e tepki

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Biden'ı eleştiren Trump, "Seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor? Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor" dedi

Son dakika haberi: Trump'tan Joe Biden'e kabine tepkisi
Trump'tan Joe Biden'e kabine tepkisi
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AA

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştiren Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" paylaşımında bulundu.

Trump, "Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor" ifadesini kullandı.

Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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