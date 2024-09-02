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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:20
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        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
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        TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü.

        Piyasa beklentisi yıllıklandırılmış büyümenin yüzde 3 gelmesi yönündeydi.

        Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3.9, 2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5.7 büyüme kaydetmişti.

        SANAYİDE YÜZDE 1,8 DARALMA

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, hizmetler yüzde 2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 1,8 azaldı.

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        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 arttı.

        Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.

        Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,5 arttı.

        MAAŞ ÖDEMELERİ YÜZDE 112.4, ŞİRKET KÂRLARI YÜZDE 48 ARTTI

        İşgücü ödemeleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 arttı.

        İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,6 iken yüzde 37,4 oldu.

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