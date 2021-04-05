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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi: TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Mart ayında enflasyon yükseldi

Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 16.19 oldu. Fiyatlardaki aylık artış ise yüzde 1.08 olarak açıklandı

Son dakika haberi: TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
HABERTURK.COM

TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre martta yıllık enflasyon yüzde 16.19 oldu. Şubat ayında enflasyon yüzde 15.61 seviyesindeydi.

Mart ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.08 yükseldi.

TÜFE yıllık değişim oranları (%),Mart 2021:

Yıllık en düşük artış yüzde 2.87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7.43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8.01 ile haberleşme ve yüzde 8.33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24.85 ile ulaştırma, yüzde 23.64 ile ev eşyası ve yüzde 21.49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%),Mart 2021:

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.49 artış yaşandı.

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