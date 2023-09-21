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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Tüketici güven endeksinde artış - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güven endeksinde artış

        Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68,0 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:07
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        Tüketici güven endeksinde artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68,0 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.

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